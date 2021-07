Pierwsi aktorzy w obsadzie nowego ''Nawiedzonego dworu'' 0

Disney pracuje nad nową wersją filmu Nawiedzony dwór, którego to fabuła opiera się o jedną z najpopularniejszych atrakcji parku rozrywki Disney’a. Projekt jest już na etapie kompletowania obsady. Zaawansowane rozmowy w sprawie angażu prowadzą Tiffany Haddish i LaKeith Stanfield.

na zdjęciu Tiffany Haddish, film ''Wieczorówka''

Stanfield miałby wcielić się w wdowca, który niegdyś wierzył w nadprzyrodzone zjawiska, a teraz jest zwykłym przewodnikiem po francuskiej dzielnicy Nowego Orleanu. Haddish z kolei sportretować miałaby medium wynajęte do obcowania ze zmarłymi.

Film wyreżyserować ma Justin Simien, który na swoim koncie ma doskonały film Drodzy biali ludzie. Scenariusz pisze Katie Dippold, autorka fabuły do komedii Babskie wakacje czy kobiecej wersji Pogromców duchów – Ghostbusters: Pogromcy duchów.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią w Luizjanie. Produkcja ta w żaden sposób nie jest powiązana z filmem z 2003 roku z Eddiem Murphym w roli głównej, który to opowiadał historię pewnego zapracowanego agenta nieruchomości, który wraz z rodziną jedzie do rezydencji Grace Manor z zamiarem jej kupna. Kiedy jednak za sprawą szalejącej burzy zostają odcięci od świata okazuje się, że w domu nie są sami. W domostwie straszy, a do tego okazuje się, iż nad rodziną Eversów ciąży mroczna klątwa.

Źrodło: deadline