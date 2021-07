Sean Penn wraz z córką Dylan Penn w zwiastunie dramatu ''Dzień flagi'' 0

Sean Penn po chwilowej przerwie powrócił na stanowisko reżysera. Jego najnowszym filmem jest dramat Dzień flagi. Wytwórnia MGM opublikowała właśnie oficjalną zapowiedź tej produkcji, z którą zapoznać możecie się w dalszej części tego artykułu.

fragment plakatu promującego film ''Dzień flagi''

Sean Penn oprócz objęcia stanowiska reżysera, wystąpił także w głównej roli. Partneruje mu jego córka Dylan Penn. W obsadzie znajdują się także Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn – syn aktora i reżysera oraz Katheryn Winnick.

Fabuła filmu opiera się na prawdziwych wydarzeniach opisanych w książce Jennifer Bogel Flim-Flam Man: The True Story of My Father’s Counterfeit Life. Penn pracował na podstawie scenariusza autorstwa Jeza Butterwortha i Johna Henry'ego Butterwortha.

Sean Penn wciela się w Johna, ojca Jennifer Vogel, który aby zapewnić córce godne życie parał się oszustwami i złodziejstwem. To jeden z najbardziej znanych fałszerzy w historii Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie kochający i bardzo troskliwy ojciec, który zapewnił swojej córce radosne i pełne przygód dzieciństwo.

Dzień flagi swoją światową premierę odbył na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Do wybranych kin trafi 20 sierpnia 2021 roku.

