Zwiastun familinego filmu fantasy ''A Fairy Tale After All'' Erika Petera Carlsona

Za pośrednictwem firmy zajmującej się produkcją i dystrybucją Premiere Entertainment, w sieci pojawił się pierwszy zwiastun familijnego przygodowego filmu fantasy 'A Fairy Tale After All'.

fragment plakatu promującego film ''A Fairy Tale After All''

W całości odpowiada za niego Erik Peter Carlson, który na swoim koncie ma komediodramat The Toy Soldiers z 2014 roku i kryminał Wolf Mother z 2016 roku.

W głównej roli występuje aktorka Emily Shenaut, która wciela się w postać Sky. To nastolatka uczęszczająca do liceum, która w magiczny sposób przenosi się do bajkowego Królestwa Celestia. Mieszkańcy tej wioski znają ją jako Waszą Królewską Mość Księżniczkę Geneva. Okazuje się, iż nie znalazła się tam przypadkiem. Musi wyruszyć w niebezpieczną podróż, aby uratować swojego ojca, króla Celestii przed złą Madame Mizrabel. W osiągnięciu celu pomagają jej lalkowi przyjaciele, którzy co rusz wyskakują z gagami i muzycznymi numerami.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W A Fairy Tale After All usłyszymy pięć oryginalnych piosenek napisanych przez wokalistkę i autorkę tekstów Chelsi Hardcastle.

Obecnie film nie ma jeszcze swojej daty premiery. Premiere Entertainment prowadzi negocjacje z kilkoma chętnymi jego zakupem. Jeśli umowa zostanie sfinalizowana w niedługim czasie, być może film zadebiutuje jeszcze w tym roku.

