Producenci nowego ''Predatora'' zdradzają kilka szczegółów ze swojego projektu

John Davis i John Fox, producenci nowego filmu z kosmicznymi najeźdźcami w roli głównej podczas jednego z ostatnio udzielonych wywiadów zdradzili parę szczegółów odnośnie swojego projektu.

film ''Predator''

Nowy film o predatorach nosi tytuł Skull. Jego akcja osadzona ma być przed wydarzeniami ukazanymi w pierwszym filmie z serii Predator wydanym w 1987 roku, w którym to główną rolę zagrał Arnold Schwarzenegger. Przyjrzymy się bliżej pierwszej podróży kosmitów na naszą planetę. Kosmiczni myśliwi będą musieli stawić czoła pewnej kobiecie, wojowniczce pochodzącej z plemienia Komanczów. W tej roli zobaczymy Amber Midthunder.

Film ma wrócić do podstaw, ma to być typowy thriller o przetrwaniu w dziczy, w którym to dwaj śmiertelni wrogowie próbują się przechytrzyć.

Wracamy do tego co sprawiło, że oryginalny 'Predator' działał. To pomysłowość człowieka, który się nie poddaje, potrafi obserowować, interpretować i jest w stanie pokonać silniejszego, potężniejszego i lepiej uzbrojonego wroga. powiedział John Davis

Film jest już na końcowym etapie zdjęć, a więc jak widać całość powstaje w wielkiej tajemnicy. Za reżyserię Skull odpowiada Dan Trachtenberg, który pracuje na scenariuszu autorstwa Patricka Aisona.

