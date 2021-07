Walka między braćmi jest nieunikniona - zobaczcie zwiastun 2. sezonu serialu ''See'' 0

Platforma Apple TV+ przedstawia nową zapowiedź swojego hitowego serialu See, który rozgrywa się w post-apokaliptycznym świecie. W drugim sezonie będziemy świadkami konfrontacji pomiędzy głównym bohaterem Babą Vossem, a jego bratem Edo.

fragment plakatu promującego serial ''See''

See to post-apokaliptyczny serial, rozgrywający się w dalekiej przyszłości. Ludzkość została zdziesiątkowana przez zabójczy wirus, a Ci którym udało się przeżyć oślepli. Głównym bohaterem jest Baba Voss, ojciec bliźniaków narodzonych kilkaset lat po apokalipsie, którzy posiadają mityczną zdolność widzenia. Są oni przez to narażeni na niebezpieczeństwo i Voss musi chronić swoją rodzinę przed złą królową, która planuje się ich pozbyć. Uważa ona bowiem, że swoją zdolność zawdzięczają czarom.

W drugim sezonie Baba Vossa pragnie utrzymać swoją rodzinę z dala od wojny, która czai się na horyzoncie. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy pojawia się znienawidzony brat Baby – Edo, który porwał jego córkę Haniwę i chce odebrać bratu wszystko co ten kocha. Edo jest generałem w Republice Trivantian, która grozi wojną Królestwu Paya.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W głównego antagonistę tej serii Edo Vossa wciela się Dave Bautista. Do roli Baby powraca Jason Momoa. W obsadzie są także Alfre Woodard, Eden Epstein, Tom Mison, Hoon Lee, Olivia Cheng, David Hewlett i Tamara Tunie.

Premiera nowych epizodów już 27 sierpnia 2021 roku. Druga seria składa się z ośmiu odcinków. Serial otrzymał już odnowienie na trzeci sezon.

Źrodło: Collider