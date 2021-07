Marvel ogłasza datę premiery serialu ''Hawkeye'' 0

Marvel Studios podało datę premiery kolejnego serialu należącego do MCU, który zadebiutuje na platformie Disney+. Chodzi o produkcję Hawkeye, która opowie o losach Clinta Bartona.

fragment plakatu promującego serial ''Hawkeye''

Hawkeye będzie czwartym serialem MCU, który zadebiutuje w tym roku. Wcześniej swoje premiery miało WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier i Loki.

Akcja serialu Hawkeye prawdopodobnie rozegra się na dwa lata po wydarzeniach z filmu Avengers: Koniec gry. Spekuluje się, iż produkcja ta ukaże nam jedną z najważniejszych historii ukazanych w komiksach o Hawkeye’u, a mianowicie fakt utraty słuchu przez Clinta. Nie są to jednak oficjalne informacje, bowiem Marvel fabularne szczegóły serialu trzyma w ścisłej tajemnicy.

Ponadto ujawniono także pierwsze oficjalne zdjęcie, na którym widzimy Jeremy'ego Rennera jako Clinta Bartona i Hailee Steinfeld jako Kate Bishop.

Bishop będzie następczynią Hawkeye’a. W komiksach należała do Young Avengers. Gdy pojawi się ona w życiu Bartona wniesie do niego nagły szereg problemów, z którymi oboje będą musieli sobie poradzić.

Premiera serialu Hawkeye już jesienią, a dokładnie 24 listopada 2021 roku. Też nie możecie się doczekać?

Źrodło: Twitter