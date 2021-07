Historia we ''Władcy Pierścieni'' mogła potoczyć się zupełnie inaczej - jeden z Hobbitów miał zginąć!

W niedawno udzielonym wywiadzie dwójka aktorów – Dominic Monaghan i Billy Boyd, którzy odpowiednio wcielili się w postaci hobbitów – Merry Brandybucka i Pippina Tooka, zdradzili jakie były plany producentów. Chcieli oni bowiem, aby jeden z hobbitów zginął. Byłoby to wielkim odchyleniem od materiału źródłowego, dlatego Jackson nie zgodził się na taką zmianę, ponieważ chciał jak najwierniej odzwierciedlić powieści Tolkiena.

Według aktorów najbardziej prawdopodobnym byłaby śmierć Merry’ego.