Sony Interactive Entertainment (SIE) i Sony Pictures Entertainment (SPE) ogłosiły dzisiaj nowy zestaw filmów i seriali, które zostaną dodane do PlayStation® Plus Video Pass, nowej, ograniczonej czasowo usługi, która oferuje członkom PlayStation Plus w Polsce dostęp do popularnych filmów i seriali z kolekcji SPE w ramach istniejącego abonamentu.