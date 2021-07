Spoilery z planu "Black Panther: Wakanda Forever" - jak Marvel poradzi sobie z odejściem T'Challi? 0

Śmierć Chadwicka Bosemana była niezwykle przykrym wydarzeniem i bardzo mocno pozmieniała plany Marvela odnośnie kontynuacji przygód Czarnej Pantery. Kevin Feige obiecuje jednak, że aktor oraz postać, którą sportretował zostaną pożegnane w należyty sposób. Spoilery z planu wydają się potwierdzać słowa szefa Marvel Studios.

Prace nad kontynuacją Czarnej Pantery wystartowały. W mediach społecznościowych zaczynają pojawiać się pierwsze przecieki z planu Black Panther: Wakanda Forever. Jak łatwo się domyślić ważnym miejscem akcji filmu będzie tytułowa Wakanda oraz królewski zamek. W materiale, który znalazł się na Twitterze możemy zobaczyć przerobioną salę tronową, w której znalazło się miejsce dla napisu upamiętniającego T’Challę.

Wakandański tekst na filarach w sali brzmi: "T’Challa, Our Hero, ’Twas An Honor, Wakanda Forever". Prawdopodobnie powstał on po wydarzeniach, które rozegrały się w filmie Avengers: Wojna bez granic. Niestety w przypadku Czarnej Pantery nie dostaniemy jego powrotu. Teraz należy zadać sobie pytanie – jak Marvel Studios przedstawi odejście T’Challi? czy jego śmierć będzie miała miejsce poza ekranem, czy też w znaczący sposób wpłynie na historię w Black Panther: Wakanda Forever? Odpowiedź na to pytanie dopiero poznamy, ale możemy być pewni jednego – Kevin Feige i jego ludzie będą chcieli upamiętnić Chadwicka Bosemana oraz postać, którą sportretował w Kinowym Uniwersum Marvela.

Powiem Wam, że Ryan i nasz producent Nate Moore, a także cała obsada i współscenarzysta Joe Robert Cole, dokonali kilku niezwykłych rzeczy w tej historii, w jej szkicu. Będzie to niezwykle emocjonujące, ale myślę, że będzie to coś wyjątkowego.

powiedział szef Marvela

Chyba możemy bezpiecznie założyć, że dziedzictwo Bosemana będzie ważnym elementem Black Panther: Wakanda Forever. Powinniśmy się spodziewać mocno melancholijnego filmu, który będzie hołdem dla aktora oraz króla Wakandy.

Black Panther: Wakanda Forever trafi do kin 8 lipca 2022 roku.

