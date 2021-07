Potężny Starro na stylowym japońskim plakacie filmu "Legion Samobójców: The Suicide Squad" 0

Do wyczekiwanej premiery widowiska Legion Samobójców: The Suicide Squad coraz bliżej, dlatego też maszyna promocyjna pracuje na pełnych obrotach. Co ciekawe nie tylko ta amerykańska. W Japonii zaprezentowano znakomity, stylowy plakat promujący superprodukcję!

David Dastmalchian, John Cena, Idris Elba, Daniela Melchior - "Legion Samobójców: The Suicide Squad"

Na plakacie, który znajdziecie poniżej możemy zobaczyć na pierwszym planie głównego przeciwnika tytułowego legionu – potężnego stwora zwanego Starro. Co ciekawe był to pierwszy złoczyńca, który zmierzy się z oryginalną Ligą Sprawiedliwości Ameryki. Kim lub raczej czym jest Starro? Jest to olbrzymi przybysz z kosmosu przypominający ziemską rozgwiazdę, często opisywany, jako przywódca swojej rasy. Wybór na przeciwnika Legionu samobójców trzeba przyznać, że ciekawy i oryginalny. No, ale nie ma co się dziwić. Reżyserem widowiska jest bowiem James Gunn, koleś odpowiedzialny za wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela Strażników Galaktyki.

Legion Samobójców: The Suicide Squad to opowieść o antybohaterach ze świata DC Comics. Silna organizacja tworzy oddział złożony z najgroźniejszych przestępców, którym zostanie skrócony wymiar kary po wykonaniu misji niemożliwej zagrażającej życiu. Uzbrojony po zęby Legion Samobójców trafia na odludną wyspę w sam środek akcji i krwawej jatki.

Legion Samobójców: The Suicide Squad trafi do polskich kin już 6 sierpnia. Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych produkcja będzie miała premierę nie tylko w kinach, ale również na platformie streamingowej HBO Max.

