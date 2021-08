Box Office: "Wyprawa do dżungli" nie daje szans konkurencji w walce o 1. miejsce! 0

Film przygodowy w gwiazdorskiej obsadzie Wyprawa do dżungli nie miał najmniejszych problemów z zajęciem pierwszego miejsca w amerykańskim box office’e w miniony weekend. Konkurencja pozostała daleko w tyle za łajbą prowadzoną przez jedynego i niepowtarzalnego Dwayne’a Johnsona.

Dwayne Johnson, Emily Blunt - "Wyprawa do dżungli"

Wyprawa do dżungli to film familijny, który jak do tej pory poradził sobie najlepiej ze wszystkich tego typu produkcji w erze pandemii koronawirusa. Widowisko, w którym główne role grają Dwayne Johnson oraz Emily Blunt zarobiło w weekend otwarcia 34,1 mln dolarów. Dodatkowo film dorzucił do konta 27,6 mln dolarów z rynków zagranicznych oraz 30 mln dolarów z oferty Premiere Access na Disney+ (warto zaznaczyć, że są to jedynie liczby ze Stanów Zjednoczonych). Tym samym globalny wynik filmu Wyprawa do dżungli to w tym momencie 91,8 mln dolarów, co wydaje się być całkiem niezłym osiągnięciem, jak na weekend otwarcie w dobie zachorowań na COVID-19.

Z pewnością cieszy fakt, że pomimo cały czas trwającej pandemii, kina w Ameryce Północnej zaliczyły wzrost sprzedanych biletów o 16 procent. Ludzie coraz chętniej wychodzą rodzinami do kina, o czym świadczą wyniki takich filmów, jak omawiana Wyprawa do dżungli, ale również Kosmiczny mecz: Nowa era czy Rodzinka rządzi. Nie jest jednak pewne, jak długo potrwa tendencja zwyżkowa, ponieważ w niektórych częściach kraju zaczął rozprzestrzeniać się wariant delta koronawirusa, aczkolwiek warto dodać, że liczby zakażeń są nieco niższe niż pierwotnie zakładano.

Na drugiej lokacie w amerykańskim box office’e epicki średniowieczny film fantasy Davida Lowery'ego, czyli Zielony Rycerz. Green Knight. Film zarobił w kinach 6,76 mln dolarów, co pozwoliło mu minimalnie, ale jednak pokonać najnowszy thriller w reżyserii M. Night Shyamalana zatytułowany Old. Ten z kolei zarobił 6,74. Jak widać, więc różnica iluzoryczna.

Pierwsza "10" prezentuje się następująco:

Źrodło: The Numbers