Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sequel "Greenland" sprzedany za grube miliony na targach w Cannes 0

Widowisko katastroficzne Greenland doczeka się kontynuacji. W trakcie wirtualnych targów w Cannes sprzedano prawa do dystrybucji sequelu zatytułowanego Greenland: Migration.

Gerard Butler - "Greenland"

STX Entertainment postanowiło zainwestować ogromne pieniądze w trakcie canneńskich targów. Amerykańska firma za 75 milionów dolarów zakupiła prawa do dystrybucji widowiska Greenland: Migration, które będzie kontynuacją filmu z 2020 roku z Gerardem Butlerem w roli głównej. Prawa do dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych kosztowały 25 milionów dolarów, za prawa do rynków zagranicznych trzeba było dorzucić kolejne 50.

Greenland: Migration wzbudzało wielkie zainteresowanie na wirtualnym rynku wśród niezależnych nabywców, jednak finalnie to STX Entertainment zostało zwycięzcą polowania. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ przy okazji pierwszej odsłony, również ta firma zajęła się dystrybucją tytułu na świecie.

Co wiemy o filmie Greenland: Migration? Historia ma wystartować z miejsca, w którym zakończyła się w Greenland. Głównymi bohaterami ponownie będą przedstawiciele rodziny Garritych, którzy przeżyli uderzenie komety w Ziemię, dzięki dostaniu się do bezpiecznego bunkra na Grenlandii. Teraz muszą odbyć kolejną podróży przez zdziesiątkowane i zamarznięte pustkowia Europy w poszukiwaniu nowego domu.

Gerard Butler i Morena Baccarin powtórzą swoje role i ponownie wcielą się w Johna i Allison Garritych. Chociaż nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone, Roger Dale Floyd prawdopodobnie powróci jako ich ekranowy syn, Nathan. Reżyseruje twórca pierwszej części Ric Roman Waugh. Budżet filmu będzie wynosił 65 mln dolarów, co jest zdecydowanie wyższą kwotą, aniżeli tą, którą przeznaczono na produkcję Greenland (30 mln dolarów). Zdjęcia mają wystartować na początku 2022 roku. Premiera prawdopodobnie w 2023 roku.

Źrodło: Deadline