Apple wstrzymuje zdjęcia do "Emancipation" z Willem Smithem z powodu koronawirusa

Apple Studios wstrzymało prace na planie nowego filmu z Willem Smithem, który nosi tytuł Emancipation. Powód? Ten, który w ostatnich miesiącach stał się czymś zupełnie powszednim, czyli koronawirus.

Will Smith - "Ukryte piękno"

Jak podał "Deadline", Apple Studios zdecydowało się na zawieszenie prac na planie zdjęciowym filmu Emancipation. Powodem takiego stanu rzeczy są pozytywne wyniki testów na COVID-19 wśród niektórych członków obsady pracującej przy produkcji filmu. Przymusowa przerwa potrwa pięć dni, zaczynając od dzisiaj. Prace na planie zdjęciowym odbywają się w Luizjanie.

Emancipation to niezwykle głośna produkcja z Willem Smithem w roli głównej. Reżyserem produkcji jest Antoine Fuqua, który pracuje na scenariuszu autorstwa Williama N. Collage'a. Pierwotnie planowano, że zdjęcia będą kręcone w Gruzji.

Will Smith wciela się w postać Petera, niewolnika pracującego na plantacji bawełny w Luizjanie, któremu udaje się uciec. W trakcie swojej podróży na północ, gdzie ma zamiar dołączyć do armii Unii, musi uciekać przed rządnymi krwi łowcami oraz walczyć o przetrwanie na niebezpiecznych luizjańskich bagnach. Jest to thriller historyczny oparty na prawdziwej historii Petera. Inspiracją do powstania scenariusza było zdjęcie jego nagich pleców, pokrytych bliznami po brutalnej chłoście.

Obraz (jeśli chcesz go zobaczyć to kliknij tutaj), stał się znany jako "The Scourge Back" i został opublikowany przez "The Independent" w maju 1863 roku, a następnie w "Harper’s Weekly".

Źrodło: Deadline