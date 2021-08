Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"What If...?" - w serialu usłyszymy największe gwiazdy Marvela 0

Już 11 sierpnia na Disney+ odbędzie się premiera kolejnego serialu od Marvel Studios. Tym razem będzie to animowana produkcja zatytułowana What If…?.

What If…? to serial animowany, który zaprezentuje nam kilka alternatywnych historii osadzonych w uniwersum Marvela. Wśród nich między innymi agentka Peggy Carter biegająca z tarczą Kapitana Ameryki. Serial wyreżyserował Bryan Andrews, z kolei A.C. Bradley jest głównym scenarzystą.

Marvel Studios z powodu zbliżającej się premiery What If…? zdecydowało się ujawnić nazwiska aktorów, których usłyszy w trakcie seansu animowanej produkcji. Co prawda nie znajdziemy na niej Chrisa Evansa, Scarlett Johansson, Roberta Downeya Jr. i Toma Hollanda, to reszta obsady i tak robi wrażenie.

Poniżej pełna lista z nazwiskami:

Andy Serkis (Ulysses Klaue), Angela Bassett (Ramonda), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Benedict Wong (Wong), Benicio Del Toro (The Collector), Bradley Whitford (Agent John Flynn), Carrie Coon (Proxima Midnight), Chadwick Boseman (T’Challa), Chris Hemsworth (Thor), Chris Sullivan (Taserface), Clancy Brown (Surtur), Clark Gregg (Agent Coulson), Cobie Smulders (Maria Hill), Danai Gurira (Okoye), David Dastmalchian (Kurt), Djimon Hounsou (Korath), Dominic Cooper (Howard Stark), Don Cheadle (War Machine), Emily VanCamp (Sharon Carter), Evangeline Lilly (The Wasp), Frank Grillo (Crossbones), Georges St-Pierre (Batroc), Hayley Atwell (Peggy Carter), Jaimie Alexander (Sif), Jeff Goldblum (The Grandmaster), Jeremy Renner (Hawkeye), John Kani (King T’Chaka), Jon Favreau (Happy Hogan), Josh Brolin (Thanos), Karen Gillan (Nebula), Kat Dennings (Darcy), Kurt Russell (Ego), Leslie Bibb (Christine Everhart), Mark Ruffalo (The Hulk), Michael B. Jordan (Erik Killmonger), Michael Douglas (Hank Pym), Michael Rooker (Yondu), Natalie Portman (Jane Foster), Neal McDonough (Dum Dum Dugan), Ophelia Lovibond (Carina), Paul Bettany (The Vision), Paul Rudd (Ant-Man), Rachel House (Topaz), Rachel McAdams (Christine Palmer), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sean Gunn (Kraglin), Sebastian Stan (Bucky), Seth Green (Howard the Duck), Stanley Tucci (Abraham Erskine), Taika Waititi (Korg), Tilda Swinton (The Ancient One), Toby Jones (Arnim Zola), Tom Hiddleston (Loki) i Tom Vaughan-Lawlor (Ebony Maw).

Źrodło: ComicBookMovie