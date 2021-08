Zakończono zdjęcia do serialu o kulisach związku Pameli Anderson i Tommy'ego Lee 0

Zakończyły się prace na planie serialu Pam & Tommy. Produkcja ta powstaje dla platformy Hulu i opowie o kulisach związku Pameli Anderson i Tommy’ego Lee.

na zdjęciu Pamela Anderson, film ''Straszny film 3''

Wpis informujący o zakończeniu produkcji pojawił się na Twitterze. Możecie zobaczyć go poniżej.

Oprócz niego aktorka wcielająca się w Pamelę Anderson – Lily James, na swoim profilu opublikowała nowe zdjęcia z planu.

Serial Pam & Tommy zaprezentuje nam kulisy związku aktorki Pameli i perkusisty Tommy’ego oraz historię legendarnego wycieku ich seks taśmy, którą nagrali podczas miodowego miesiąca.

Serial opisywany jest jako komediowe ujęcie prawdziwej historii związanej z wyciekiem seks taśmy Pam i Tommy’ego. Produkcja składająca się z ośmiu odcinków, będzie śledziła relacje między gwiazdą Słonecznego patrolu a perkusistą Motley Crue, którzy pobrali się niecały tydzień po ich spotkaniu w 1995 roku. Intymna taśma nakręcona podczas ich miesiąca miodowego została skradziona i wyciekła do sieci, a za wydarzenie to odpowiada Rand.

W rolach głównych występują Lily James i Sebastian Stan, aktor znany fanom z filmów Marvela i serialu wydanego w tym roku The Falcon and The Winter Soldier.

Data premiery serialu nie została jeszcze ustalona. Za reżyserię Pam & Tommy odpowiada Craig Gillespie, a pracował on na scenariuszu autorstwa Roba Siegela.

Źrodło: Twitter