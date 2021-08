Informację taką w jednym z ostatnich wywiadów podał producent Lorenzo di Bonaventura.

Nie, to się nie zdarzy. Było to naprawdę interesujące, to że wpadliśmy na pomysł, aby to zrobić. To był projekt, który nie do końca był 'Szklaną pułapką', ale w trakcie się nią stawał. Ciekawym w naszym pomyśle było to, iż moglibyśmy poznać młodego Johna McClane’a i zobaczyć także Bruce’a Willisa. Pod tym względem było to naprawdę interesujące. powiedział Bonaventura