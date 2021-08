Netflix przedstawia oficjalny zwiastun pierwszej części 5. sezonu "Domu z papieru" 0

Bez Profesora. Bez planu. Bez nadziei… Wielkie starcie rozpocznie się 3 września 2021 roku. Zobaczcie zwiastun pierwszej części 5. sezonu Domu z papieru.

fragment plakatu 5. sezonu "Domu z papieru"

100 godzin, które wydają się trwać 100 lat. W ten sposób Tokio opisuje swoje odczucia w oficjalnym zwiastunie pierwszej części 5. sezonu Domu z papieru. Profesor zdradza, że odkryto zbiornik retencyjny, a Pułkownik Tamayo przygotowuje wojskowy szturm na Bank Hiszpanii.

Dla gangu to moment, w którym nic nie jest już pewne. Zdają się być na przegranej pozycji i wygląda na to, że ich koniec jest naprawdę bliski. Czy pomimo przeciwności odzyskają siły do walki… jeszcze ten jeden raz? W końcu to oni są ruchem oporu.

Sezon 5. Domu z papieru zadebiutuje w dwóch częściach – pierwsza będzie miała swoją premierę 3 września, druga – 3 grudnia 2021 roku.

{{video id=

Gang jest zamknięty w Banku Hiszpanii od ponad 100 godzin. Udało im się uratować Lizbonę, ale ich najmroczniejszy moment nadchodzi po utracie jednego ze swoich. Profesor został schwytany przez Sierrę i po raz pierwszy nie ma planu ucieczki. Kiedy wydaje się, że już nic więcej nie może pójść źle, na scenie pojawia się wróg, który jest znacznie potężniejszy niż ktokolwiek, z kim się spotkali: wojsko. Zbliża się koniec największego napadu w historii, a to, co zaczęło się jako rabunek, zamieni się w wojnę.

Źrodło: Netflix