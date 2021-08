Peacock podaje datę premiery serialu ''The Lost Symbol'' 0

Platforma Peacock w bardzo ciekawy sposób poinformowała widzów czekających na serial The Lost Symbol o dacie jego premiery. Zrobiła to w formie szyfrówki, którą należy rozwiązać, aby otrzymać odpowiedź, którą jest data.

fotografia promująca serial ''The Lost Symbol''

Poniżej możecie zobaczyć ten wpis i samemu spróbować dojść do rozwiązania.

Dodatkowo platforma opublikowała także nową teaserową zapowiedź serialu.

Za scenariusz do serialu The Lost Symbol odpowiadają Dan Dworkin i Jay Beattie. Produkcja jest adaptacją jednej z powieści Dana Browna. Chodzi o Zaginiony symbol. Książka ta przedstawia losy młodego profesora Roberta Langdona. W tytułową postać wciela się Ashley Zukerman. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Valorie Curry, Sumalee Montano, Rick Gonzalez, Eddie Izzard i Beau Knapp.

Serial skupi się na latach młodości znanego specjalisty od symboli. Peter Solomon, przyjaciel i mentor Roberta Langdona, zaprasza go do Waszyngtonu w celu wygłoszenia wykładu dla zebranych na Kapitolu. Jednak po przybyciu na miejsce Langdon odkrywa, że Solomon został porwany, a on sam wpada w zastawioną pułapkę. Czeka na niego mnóstwo śmiertelnych zagadek, które musi rozwikłać, aby uratować siebie, Solomona i udaremnić mrożący krew w żyłach spisek.

Premiera serialu 16 września 2021 roku.

Źrodło: tvinsider.com