Serial ''Ms. Marvel'' dopiero w przyszłym roku 0

Następny w kolejności po Hawkeye serial Marvela Ms. Marvel, prawdopodobnie zadebiutuje dopiero w przyszłym roku. Ogłoszona parę dni temu data premiery produkcji o przygodach Clinta Bartona ma duży wpływ na to, kiedy doczekamy się Ms. Marvel.

fragment plakatu promującego serial ''Ms. Marvel''

Pierwotnie serial Ms. Marvel zadebiutować miał jesienią tego roku. Jednak wyznaczona na koniec listopada data premiery Hawkeye raczej uniemożliwia debiut wspomnianego serialu w tym roku. Disney+ prawdopodobnie nie zdecyduje się na taki dubel. Zagraniczne serwisy już informują o tym, iż włodarze platformy bardzo poważnie myślą o przesunięciu premiery serialu Ms. Marvel na początek 2022 roku.

Serial ten poświęcony jest bohaterce Kamali Khan. To pierwsza muzułmańska superbohaterka, która otrzymała swoją własną komiksową serię. Kamala to nastolatka pakistańskiego pochodzenia, wychowana w New Jersey, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Tożsamość Ms. Marvel odziedziczyła po swojej idolce Carol Danvers, która została Kapitan Marvel.

Ms. Marvel liczy sześć odcinków. W główną bohaterkę wciela się debiutantka Iman Vellani. Nad projektem czuwa Kevin Feige, człowiek odpowiedzialny za całe marvelowskie uniwersum. Za jego reżyserię odpowiadają Adil El Arbi i Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy oraz Meera Menon. Autorką scenariusza do serialu jest Bisha K. Ali.

Źrodło: ComingSoon