Brendan Fraser dołącza do obsady "Killers Of The Flower Moon" Martina Scorsese

Brendan Fraser powoli wraca do łask Hollywoodu. Aktor dostał angaż w dwóch produkcjach z czego jedna z nich jest naprawdę głośna.

Brendan Fraser - "The Affair"

Brendan Fraser, czyli aktor doskonale pamiętany ze swojej roli w serii "Mumia", dołączył do obsady nowego filmu Martina Scorsese Killers Of The Flower Moon oraz komedii Maxa Barbakowa "Brothers".

Killers Of The Flower Moon to zdecydowanie jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów kolejnych miesięcy. W obsadzie aktorskiej Leonardo DiCaprio, Robert De Niro oraz Jesse Plemons. Fabuła opiera się na powieści non-fiction Davida Granna i skupia się na morderstwach, do których dochodziło w hrabstwie Osage w stanie Oklahoma w 1920 roku. Rozpoczęły się one po tym, jak na ziemiach należących do zabitych odkryto złoża ropy naftowej. W sprawę wmieszały się służby federalne na czele z J. Edgarem Hoover, późniejszym założycielem FBI.

"Brothers" jest natomiast nowym projektem reżysera głośnego Palm Springs, Maxa Barbakowa. Zdjęcia trwają aktualnie w Atlancie. Fabuła historii trzymana jest na razie w tajemnicy, ale podobnie, jak w przypadku Killers Of The Flower Moon, tak samo "Brothers" może pochwalić się gwiazdorską obsadą. Na ekranie pojawią się czterokrotny zdobywca nagrod Emmy, Peter Dinklage, Glenn Close oraz Josh Brolin.

Źrodło: Deadline