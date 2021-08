Kapitan Carter na plakacie promującym serial animowany Marvela "What If...?" 0

Pierwszy serial animowany od Marvel Studios, czyli What If…?, doczekał się nowego plakatu promującego. Widnieje na nim Kapitan Carter!

Już 11 sierpnia na platformie streamingowej Disney+ odbędzie się premiera nowej produkcji Marvel Studios. Mowa o serialu animowanym What If…?, który przedstawi nam kilka alternatywnych historii osadzonych w uniwersum Marvela.

Jedną z bohaterek takiej historii będzie Peggy Carter, która wzięła super serum zamiast Steve’a Rogersa przejmując tym samym jego tarczę i stając się Kapitan Carter. Postaci głosu użyczy Hayley Atwell, która wcielała się w Peggy Carter również w produkcjach aktorskich. Ostatnio pojawiła się również plotka, że aktorka może powrócić do Kinowego Uniwersum Marvela w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nie zostało to jednak jeszcze nigdzie potwierdzone.

Skupmy się jednak na What If…?. Na oficjalnym twitterowym profilu Marvela zadebiutował nowy plakat, który możecie zobaczyć poniżej.

