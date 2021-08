Nie powstanie filmowa adaptacja ''The Days of Abandonment'' - Natalie Portman zrezygnowała z roli 0

Dla HBO miał powstać film będący adaptacją bestsellerowej powieści Eleny Ferrante zatytułowanej 'The Days of Abandonment'. Odtwórczynią głównej roli, jak i producentką wykonawczą miała być Natalie Portman. Aktorka jednak zrezygnowała z roli.

na zdjęciu Natalie Portman, film ''Anihilacja''

Jak donoszą zagraniczne media to nagłe odejście aktorki i producentki z tego projektu wynika z jej nieprzewidzianych przyczyn osobistych. W wyniku takiego obrotu spraw HBO Films zdecydowało się nie kontynuować projektu, do którego niedługo miały rozpocząć się już zdjęcia. Plan usytuowany miał być w Sydney.

Z nieprzewidzianych przyczyn osobistych Natalie Portman zrezygnowała z 'The Days of Abandonment' od HBO Films przed rozpoczęciem zdjęć. Produkcja nie ruszy już do przodu. Bardzo nam przykro, że nie jesteśmy w stanie przenieść tej pięknej historii na ekran z naszą utalentowaną ekipą. Serdecznie dziękujemy naszej obsadzie, producentom i ekipie za ich całą dotychczasową ciężką pracę. czytamy w oświadczeniu przedstawicieli HBO

Nie znana jest przyczyna odejścia Portman z produkcji, ani powody tego, dlaczego HBO nie zdecydowało się kontynuować realizacji filmu bez tej aktorki.

Za film odpowiadać miała Maggie Betts. The Days of Abandonment to instynktowna i pozbawiona ograniczeń podróż w głąb kobiecego umysłu w kryzysie konfrontująca się z normami macierzyństwa i kobiecej tożsamości. Główna bohaterka to Tess, kobieta która porzuciła własne marzenia dla stabilnego życia domowego. Kiedy jednak jej mąż nagle ją porzuca jej świat chwieje się w posadach, a ona zaczyna przemierzać najciemniejsze zakamarki własnej psychiki.

