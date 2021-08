Rozpoczęto zdjęcia do nowego filmu Davida Cronenberga ''Crimes of the Future'' 0

W Atenach w Grecji rozpoczęła się produkcja najnowszego filmu Davida Cronenberga zatytułowanego 'Crimes of the Future'. To thriller science fiction, w którym ponownie wystąpi Viggo Mortensen.

na zdjęciu David Cronenberg, film ''Crash: Niebezpieczne pożądanie''

Mortensen wystąpił już w kilku filmach Cronenberga, m.in. w Niebezpiecznej metodzie, Historii przemocy czy Wschodnich obietnicach. Rola w ostatniej z wymienionych produkcji przyniosła mu nominację do Oscara w kategorii Najlepszy aktor.

Akcja Crimes of the Future rozgrywać ma się w niedalekiej przyszłości, w której to ludzkość próbuje dostosować się do swojego syntetycznego otoczenia. Powoduje to zmiany w biologicznym składzie i ludzie przechodzą metamorfozę. Podczas, gdy niektórzy przyjmują bez przeszkód nieograniczony potencjał transhumanizmu, inni próbują kontrolować zachodzące zmiany. Bez względu na to Syndrom Przyspieszonej Ewolucji szybko się rozprzestrzenia.

W obsadzie filmu oprócz Mortensena znajdują się także Kristen Stewart, Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos i Yorgos Pirpassopoulos.

Cronenberg odpowiada za reżyserię i scenariusz swojego filmu. To pierwszy scenariusz science fiction, jaki filmowiec osobiście w całości napisał od czasu eXistenZ z 1999 roku. Crimes of the Future to koprodukcja Serendipity Point Films i Argonauts Productions.

