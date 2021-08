Nicholas Hoult jako Renfield w nowym filmie Universal Pictures 0

Wybrano aktora, który wcieli się w sługę Draculi – Renfielda. Postać tą sportretuje Nicholas Hoult. Film noszący tytuł Renfield powstaje we współpracy Universal Pictures i Skybound Entertainment.

na zdjęciu Nicholas Hoult, film ''Ci, którzy życzą mi śmierci''

Hoult to utalentowany aktor młodego pokolenia, który za rolę w serialu Wielka otrzymał nominację do Złotych Globów. Wystąpił także w biograficznym dramacie Tolkien, filmie akcji Mad Max: Na drodze gniewu, horrorze komediowym Wiecznie żywy oraz filmie fantasy Jack pogromca olbrzymów.

Film Renfield wyreżyseruje Chris McKay, który na swoim koncie ma tegoroczny film Wojna o jutro. Pomysłodawcą fabuły jest Robert Kirkman, który przy pisaniu scenariusza pracował z Ryanem Ridleyem.

Fabuła produkcji opowie o postaci R.M. Renfielda, który to pojawił się w słynnej powieści Brama Stokera Dracula. Jest on pacjentem szpitala dla obłąkanych. Lekarze są pewni, iż ma on urojenia, w rzeczywistości jest jednak sługą transylwańskiego wampira znanego jako hrabia Dracula.

Film ten nie jest jedynym projektem, jaki obecnie powstaje na podstawie powieści Stokera. W trakcie opracowywania jest także film The Last Voyage of the Demeter, który opowie o nieszczęsnym rejsie hrabiego Draculi do Londynu.

Źrodło: Dark Horizons