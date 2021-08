To koniec braci Coen (przynajmniej na razie) - znany duet nie będzie już kręcił wspólnie filmów 0

Zdecydowanie jedną z najważniejszych filmowych premier tego roku będzie film The Tragedy of Macbeth w reżyserii Joela Coena. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka.

Joel Coen, Ethan Coen - "Co jest grane, Davis?"

Światowa premiera The Tragedy of Macbeth będzie miała miejsce jesienią na nowojorskim festiwalu filmowym. Jest to niezwykle ważny film. Przede wszystkim jest to kolejna adaptacja sztuki Williama Szekspira. Kolejnym powodem, aby tak twierdzić jest niesamowita obsada aktorska z Denzelem Washingtonem i Frances McDormand w rolach głównych. No i chyba najważniejszych powód ze wszystkich – jest to pierwszy od wielu lat film, który został nakręcony przez Joela Coena bez udziału jego brata, Ethana.

Wygląda na to, że w kolejnych latach będzie to normą. Kompozytor braci Coen, Carter Burwell udzielił wywiadu w trakcie, którego wyjawił, że Joel Coen pracował sam nad The Tragedy of Macbeth, ponieważ jego brat Ethan po prostu nie chciał robić kolejnego filmu. Nie jest oczywiście powiedziane, że Ethan Coen na zawsze zakończył karierę, ale na razie porzucił pracę reżysera filmowego. Zamiast tego postanowił skupić się na pracy przy sztukach scenicznych.

Oczywiście w przyszłości Ethan może chcieć ponownie zająć się reżyserką, ale na ten moment mówi dość. Carter Burwell dodatkowo powiedział, że nie wie, co w przyszłości będzie robił Joel, jednak na swojej półce posiada wiele scenariuszy, które zostały napisane wspólnie z bratem. Wiele z nich jest bardzo dobrych i możliwe, że z któregoś skorzysta.

Burwell potwierdził również, że jego partytura została nagrana do filmu The Tragedy of Macbeth w zeszłym roku w Nowym Jorku.

Za filmem The Tragedy of Macbeth stoi A24. Premiera 24 września w New York Film Festival. Kinowa data premiery nie została na razie ogłoszona.

Źrodło: IndieWire