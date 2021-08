We wtorek 3.08 odbyło się otwarcie 4. edycji Octopus Festival, wydarzenia znanego wszystkim miłośnikom kina gatunkowego. W tym roku festiwal zawitał do Multikina – jak jednak zapewniają jego twórcy, Krystian Kujda i Grzegorz Fortuna, nie oznacza to zmiany formuły: na widzów wciąż czekają pokazy na terenie gdańskiej Stoczni (jak na przykład Mucha w Kuźni czy Łowca androidów na placu przed Elektrociepłownią), filmy z lektorem na żywo, ciekawe spotkania (m.in. z Katarzyną Figurą i twórcą programu 997 Michałem Fajbusiewiczem) oraz autorski cykl Malinobranie Michała Oleszczyka. Multikino będzie natomiast miejscem projekcji filmów konkursu głównego, o którego wynikach zadecydują widzowie.