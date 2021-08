''The Last of Us'' - w Calgary powstaje post-apokaliptyczne miasto 0

Od około miesiąca w Calgary w Kanadzie trwają prace na planie serialu HBO The Last of Us, będącego adaptacją popularnej survivalowej gry. W sieci pojawiły się ciekawe zdjęcia z planu, na których widzimy jak ludzie z ekipy upodabniają miasto, aby jak najbardziej przypominało miejsca znane nam z gry.

plakat promujący serial ''The Last of Us''

Jak widać ludzie odpowiedzialni za scenografię chcą jak najbardziej odzwierciedlić post-apokaliptyczny klimat gry. Patrząc na poniższe zdjęcia nie do końca wiadomo o jaką lokalizację z gry chodzi. Najbardziej przypomina jednak bostońską strefę kwarantanny.

The Last of Us ma gigantyczny budżet i nazywana jest największą produkcją telewizyjną w historii Kanady. Sądząc po tym spodziewać możemy się dzieła, które miejmy nadzieję, w dużej mierze odzwierciedli klimat i scenografię znaną z gry.

Akcja serialu rozgrywać będzie się w świecie, w którym dwadzieścia lat temu doszło do rozprzestrzenienia się zakaźnego wirusa. Ludzie zaczęli zmieniać się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy sezon serialu składać ma się z dziesięciu odcinków. Jego premiera zaplanowana jest na 2022 rok.

Źrodło: Twitter