Producent "Szybkich i wściekłych" potwierdza brak Dwayne'a Johnsona w finałowych częściach serii 0

Wszystko wydaje się być pewne, jeśli chodzi o Szybkich i wściekłych 10 oraz "Szybkich i wściekłych 11" i ewentualny występ Dwayne’a Johnsona. The Rock nie pojawi się w żadnym z tych filmów.

Dwayne Johnson - "Szybcy i wściekli 8"

Niestety fani Dwayne'a Johnsona i cyklu "Szybcy i wściekli" nie będą mieli okazji zobaczyć aktora w dwóch finałowych odsłonach głównej serii kasowej franczyzy. Nie oznacza to jednak, że The Rock na zawsze żegna się z tym uniwersum. Gdzieś na horyzoncie cały czas pojawia się perspektywa realizacji sequelu spin-offu o Hobbsie i Shawie.

Informacje na temat kontynuacji wyjawił producent i prezes firmy Seven Bucks Productions, Hiram Garcia:

W tej chwili próbujemy rozmawiać na temat tego, jaki będzie ten sequel, mamy kilka naprawdę dużych pomysłów.

Hiram Garcia odniósł się również do Dwayne’a Johnsona:

Po nakręceniu "Szybkich i wściekłych 8" Dwayne Johnson podjął decyzję o zamknięciu rozdziału "Szybcy i wściekli" z racji oczywistych powodów. Życzył im wszystkim dobrze i skierował naszą uwagę na inne możliwe ścieżki do opowiedzenia tej historii. Także pomimo tego, że nie będzie go w "Szybkich i wściekłych 10" i "Szybkich i wściekłych 11", to w żaden sposób nie zakłóca to naszych planów odnośnie Hobbsa. Oczywiście wszystkie te postacie istnieją w uniwersum "Szybkich i wściekłych", uwielbiamy patrzeć jak wszystkie aspekty tego świata rozwijają się i odnoszą sukces. Mamy po prostu konkretne plany dotyczące tego, co chcemy zrobić z postacią Hobbsa i myślę, że fani je pokochają. Pracujemy nad stworzeniem czegoś wyjątkowego i świeżego. Wiemy, że studio chce, abyśmy zrobili to jak najszybciej.

Ostatnie miesiące są dla Dwayne’a Johnsona niezwykle pracowite. Hollywoodzki gwiazdor cały czas kontynuuje swój produkcyjny maraton. Po nakręceniu Hobbsa i Shawa pracował nad Jumanji: Następny poziom, Wyprawą do dżungli, Red Notice, a aktualnie szykuje się do swojego debiutu w DC – mowa oczywiście o widowisku Black Adam. Po skończeniu prac na planie komiksowej superprodukcji, The Rock ma zamiar zrobić sobie krótkie wakacje. Do pracy wróci prawdopodobnie w 2022 roku.

Na razie nie wiadomo czy kolejnym filmem po Black Adam będzie "Hobbs i Shaw 2", jednak ze słów Hirama Garcii możemy wnioskować, że jest to jeden z priorytetów dla Seven Bucks Productions i Universal Pictures.

Źrodło: Collider