Reżyser oscarowych "Fałszerzy" stanął za kamerą ekranizacji powieści niemieckiego noblisty Hermana Hessego - zobaczcie zwiastun "Narcyza i Złotoustego" 0

Narcyz i Złotousty to olśniewająca ekranizacja powieści niemieckiego noblisty Hermana Hessego o męskiej przyjaźni i poszukiwaniu drogi do szczęścia. Za kamerą stanął ceniony austriacki reżyser Stefan Ruzowitzky, laureat Oscara z 2008 roku za Fałszerzy. Film łączy w sobie pełną kolorów baśń z ponadczasowym przesłaniem na temat ludzkiego losu.

Sabin Tambrea, Jannis Niewöhner - "Narcyz i Złotousty"

Ekranizacja głośnej, rozgrywającej się w średniowieczu powieści niemieckiego noblisty Hermanna Hessego, w której konfrontuje on dwie życiowe postawy. Duchowość zestawia z rozumem, ascezę – z ciekawością świata i pędem do życia pełnego wrażeń. To wartości, którymi na co dzień kierują się dwaj tytułowi bohaterowie – Narcyz i Złotousty.

Stefan Ruzowitzky wykorzystując historyczny kostium, nakręcił humanistyczną baśń, która ma w sobie rozmach kina przygodowego, ale jest też interesującą refleksją na temat poszukiwania własnej drogi do szczęścia.

Przyjaźń między Narcyzem a Złotoustym zawiązała się jeszcze w czasach chłopięcych, gdy obaj pobierali nauki w klasztorze Mariabronn. Spokojny, opanowany Narcyz był zupełnym przeciwieństwem skorego do zabawy Złotoustego, który szybko zdał sobie sprawę, że żywot mnicha nie jest dla niego. Każdy z nich zdecydował się pójść za własną intuicją. Ten pierwszy wybrał służbę Bogu, drugi wyruszył w świat.

Spotkanie po latach będzie nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością oraz lekcją, jaką każdy z nich odebrał od życia, ale i czasem nowych, ekscytujących doświadczeń.

W KINACH OD 22 PAŹDZIERNIKA 2021!

