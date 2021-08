Nowy ''Egzorcysta'' będzie trylogią - znamy datę premiery pierwszego filmu 0

Nowy film z serii Egzorcysta nie będzie jeden. Studia za niego odpowiedzialne zdecydowały, iż nakręcą trylogię. Ma być ona w podobnym stylu co nowe 'Halloween'.

na zdjęciu Linda Blair, Ellen Burstyn, film ''Egzorcysta''

Pierwszy film z cyklu wejść do kin ma 13 października 2023 roku. Zatytułowany będzie po prostu The Exorcist.

Powstającą trylogia nie będzie remakem, a czymś w stylu kontynuacji oryginalnego horroru z 1973 roku, który jest adaptacją powieści Williama Petera Blatty. Do swojej roli po ponad 40 latach powróci Ellen Burstyn, która w filmie Williama Friedkina wcieliła się w rolę Chris MacNeil.

Poznamy historię zdesperowanego ojca, w tej roli Leslie Odom Jr., który szuka ratunku dla swojego opętanego przez diabła dziecka. Desperacja doprowadzi go do kobiety, która niegdyś zmierzyła się z podobnym horrorem. Tą kobieta będzie właśnie Chris MacNeil.

The Exorcist wyreżyseruje David Gordon Green. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Scottem Teemsem, Dannym McBride i Peterem Sattlerem. Studia odpowiedzialne za produkcję to Blumhouse, Morgan Creek Production, Universal Pictures i Peacock. Prawa do tej historii wykupiły one za prawie 400 mln dolarów.

Źrodło: ComingSoon