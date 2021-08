Nicolas Cage w ekstrawaganckim filmie akcji ''Prisoners of the Ghostland'' w reżyserii Siona Sono

Na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Sundance premierę miał ciekawy film akcji Sion Sono noszący tytuł Prisoners of the Ghostland. Produkcja po ponad pół roku od tego debiutu trafi do wybranych kin i na VOD. To pierwszy anglojęzyczny film tego reżysera.