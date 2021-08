Clint Eastwood powraca! Zobaczcie zwiastun "Cry Macho" 0

Warner Bros. Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun nowego filmu Clinta Eastwooda, który nosi tytuł Cry Macho. Legendarny twórca sam występuje w roli głównej.

fragment plakatu "Cry Macho"

Niegdysiejsza gwiazda rodeo i podupadły hodowca koni przyjmuje zlecenie, by sprowadzić do domu młodego syna mężczyzny – z dala od jego matki alkoholiczki. Podczas ich podróży jeździec odnajduje odkupienie poprzez nauczenie chłopca, co to znaczy być dobrym człowiekiem.

W kinach od 12 listopada.

Źrodło: Warner Bros. Pictures