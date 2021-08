Jak wyglądałby świat bez mężczyzn? - zobaczcie pierwszą zapowiedź serialu ''Y: The Last Man'' 0

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź serialu FX Y: The Last Man, który to opiera się na popularnej serii komiksów autorstwa Briana K. Vaughanana i Pia Guerra. Produkcja dostępna będzie na platformie Hulu.

fragment plakatu promującego serial ''Y: The Last Man''

Poniższa zapowiedź daje nam pierwsze spojrzenie na tragiczny dzień, w którym to w tajemniczy sposób umierają wszyscy z chromosomem Y. Kobiety pozostają same sobie, co prowadzi do chaosu i wielkich problemów. Widzimy także Bena Schnetzera, w roli Yoricka Browna, ostatniego mężczyzny na Ziemi, któremu towarzyszy jego małpka kapucynka.

Y: The Last Man ukaże nam losy tytułowego mężczyzny i jego małpki, którzy przemierzają post-apokaliptyczny świat. Yorick pragnie odnaleźć swoją dziewczynę, która znajduje się na drugim krańcu świata oraz dowiedzieć się dlaczego przeżył i co spowodowało apokalipsę.

W obsadzie serialu znajdują się Schnetzer, Diane Lane, Ashley Romans, Diana Bang, Olivia Thirlby, Marin Ireland, Amber Tamblyn, Paul Gross i Elliot Fletcher. Producentem wykonawczym i showrunnerem serii jest Eliza Clark.

Ta komiksowa seria składa się z 60 zeszytów zebranych w 10 tomów. Ukazywała się w latach 2002-2008. Otrzymała trzy nagrody Eisnera i nagrodę Hugo za najlepszą powieść graficzną.

Premiera serialu już 13 września 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon