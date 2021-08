Luis Guzmán wystąpi w serialu Tima Burtona - wcieli się w głowę rodu Addamsów 0

Trwają prace nad serialem 'Wednesday', który opowie historię jednego z członków słynnej rodziny Addamsów. Obecnie projekt jest na etapie preprodukcji. Trwa kompletowanie jego obsady. Swój angaż w ostatnim czasie otrzymał aktor Luis Guzmán.

na zdjęciu Luis Guzmán, film ''Podróż na Tajemniczą Wyspę''

Guzmán wcieli się w postać Gomeza Addamsa, głowę rodu rodziny Addamsów, męża Morticii i ojca Wednesday i Pugsleya. Aktora tego kojarzyć możecie z filmu Podróż na Tajemniczą Wyspę, serialu Narcos czy Shameless – Niepokorni. W tym roku premierę z nim miał kryminał The Birthday Cake. Dołączył on do wcześniej ogłoszonej Jenny Ortegi, która sportretuje tytułową postać.

Za serial odpowiada rewelacyjny filmowiec Tim Burton, który na takich klimatach zna się jak nikt inny. Doskonale umie połączyć mroczny klimat z odpowiednią dawką humoru. Taki też ma być serial Netflixa. Będzie strasznie, ale również śmiesznie. Poznamy losy Wednesday z czasów, kiedy jako nastolatka uczęszczała do Nevermore Academy. Tam próbować będzie okiełznać swoje rozwijające się nadprzyrodzone paraspychologiczne zdolności. Jednocześnie udaremni serię morderstw terroryzujących mieszkańców jej miasteczka, rozwiąże tajemnicę, w którą jej rodzice uwikłali się 25 lat temu i będzie lawirować między trudami dorastania i sercowymi problemami jakie mają zwykłe nastolatki.

Serial składać ma się z ośmiu odcinków. Jak na razie nie znana jest jeszcze jego data premiery.

Źrodło: Collider