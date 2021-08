''Dopesick'' - zwiastun miniserialu Hulu o uzależnionej od opioidów Ameryce 0

Po ponad rocznym oczekiwaniu spowodowanym opóźnieniami w produkcji z powodu koronawirusa, platforma Hulu nareszcie opublikowała pierwszą zapowiedź miniserialu Dopesick, który przybliży nam problem z jakim zmaga się amerykańskie społeczeństwo.

Serial opowie o największym uzależnieniu z jakim zmaga się Ameryka za naszych czasów. Mowa o opioidowych lekach przeciwbólowych. Wielkie koncerny farmaceutyczne zbijają na tym fortunę i nie zamierzą uświadamiać ludzi w tym co robią, bowiem stracili by miliardy.

Za reżyserię Dopesick odpowiada Barry Levinson. Scenariusz serialu opiera się na książce Beth Macy zatytułowanej Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America. Opisuje ona epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni kilku dziesięcioleci i z różnych punktów widzenia – od sal konferencyjnych wielkiego koncernu Big Pharma po korytarze agencji rządowej Drug Enforcement Administration zajmującej się walką z narkotykami.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W obsadzie Dopesick znajdują się Michael Keaton, Peter Sarsgaard, Kaitlyn Dever, Will Poulter, John Hoogenakker, Rosario Dawson, Michael Stuhlbarg, Phillipa Soo, Jake McDoran, Ray McKinnon i Trevor Long. Danny Strong to pomysłodawca produkcji.

Premiera serialu Dopesick już 13 października 2021 roku. Składa się on z ośmiu odcinków.

Źrodło: Dark Horizons