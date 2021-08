Kolejny przerażający plakat 10. sezonu ''American Horror Story'' 0

Kampania promocyjna dziesiątego sezonu antologii grozy Ryana Murphy’ego trwa w najlepsze. W sieci właśnie zadebiutował nowy, dość przerażający plakat nowego American Horror Story.

fragment plakatu promującego 10. sezon serialu ''American Horror Story''

Dziesiąty sezon nosi podtytuł Double Feature i opowiedzieć ma nam nie jedną, a dwie straszne historie, które prawdopodobnie na koniec połączą się w jedno.

Nowy sezon antologii, za którą odpowiada Ryan Murphy przybliży nam dwa zupełnie odrębne od siebie nadprzyrodzone gatunki. Jedne to kosmici, a drugie dziwne syreny. Przedstawiciele obu gatunków, jak widzimy na poniższej grafice obdarzone są niezwykle ostrymi zębami. Coś połączy te stworzenia, co to jednak będzie, dowiemy się prawdopodobnie dopiero oglądając serial, który zadebiutuje już 25 sierpnia 2021 roku.

American Horror Story: Double Feature składać ma się z dwóch odrębnych części. Pierwsza z nich nosi tytuł Czerwona Fala, druga Dolina Śmierci. To jednak na razie jedyne informacje na temat fabuły. Żadne szczegóły nie zostały do tej pory zdradzone i możliwe, iż o co chodzi dowiemy się dopiero oglądając nadchodzący sezon.

W obsadzie znajdują się Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Kaia Gerber i Macaulay Culkin.

Źrodło: Twitter