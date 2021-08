''Bo we mnie jest seks'' - teaser biograficznego filmu o Kalinie Jędrusiak 0

W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź filmu Bo we mnie jest seks. Produkcja ta to biograficzna opowieść o największej skandalistce polskiego kina – Kalinie Jędrusik.

na zdjęciu Maria Dębska, film ''Bo we mnie jest seks''

Jest to opowieść oparta na wątkach biograficznych gwiazdy polskiego kina – Kaliny Jędrusik. Aktorka, która po dziś dzień budzi skrajne emocje (jedni ją uwielbiają za swą wyrazistość i zmysłowość na ekranie, innych taki styl może drażnić), za życia również potrafiła polaryzować ludzi w swoim najbliższym otoczeniu choćby z powodu swego luźnego stosunku do obyczajowości, co nie raz sprowadzało na nią kłopoty nawet ze strony wpływowych ludzi polityki. Stało się tak w roku 1963 kiedy Kalina otrzymała zakaz występów w telewizji.

Kalina nie chce się wpisywać w ówczesny model kobiety. Żyje na własnych zasadach, co nie zawsze podoba się pruderyjnemu społeczeństwu i niektórym wpływowym osobom u władzy. Liczne skandale, życie w miłosnym trójkącie z mężem Stanisławem Dygatem (Leszek Lichota) i Luckiem (Krzysztof Zalewski), kontrowersyjne wypowiedzi i epatujące seksapilem stroje sprawiają, że Kalina zyskuje także miano naczelnej skandalistki PRL.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

W głównej roli Maria Dębska. Na ekranie zobaczymy także inne barwne postaci polskiej kultury: Kazimierza Kutza (Borys Szyc), Tadeusza Konwickiego (Paweł Tomaszewski) czy twórców Kabaretu Starszych Panów – Jeremiego Przyborę (Rafał Rutkowski) i Jerzego Wasowskiego (Dariusz Basiński). Za reżyserię filmu odpowiada Katarzyna Klimkiewicz.

Premiera filmu w kinach już 12 listopada 2021 roku.

Źrodło: next-film.pl, youtube