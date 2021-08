Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Box Office: "Legion samobójców" pogrzebany, fatalny wynik finansowy filmu Jamesa Gunna 0

Niestety dla Task Force X misją samobójczą okazało się zdobycie amerykańskiego box office’u. Najnowsze widowisko DC, za które odpowiadał James Gunn, czyli Legion Samobójców: The Suicide Squad wystartowało w sposób fatalny.

Idris Elba - Legion Samobójców: The Suicide Squad

Legion Samobójców: The Suicide Squad zarobił w weekend otwarcia zaledwie 26,5 mln dolarów. Wynik jest naprawdę słaby, tym bardziej, że superprodukcja trafiła do 4002 amerykańskich kin. Filmowi nie pomaga także fakt, że jego budżet wyniósł aż 185 mln dolarów, a także wynik finansowy poprzedniego filmu o legionie samobójców. Co prawda widowisko Davida Ayera nie musiało borykać się z pandemią koronawirusa, jednak różnica w zarobkach jest zbyt ogromna – Legion samobójców zaliczył otwarcie na poziomie 133 mln dolarów przy niższym o 10 mln budżecie.

Pomimo tego, że recenzje filmu Legion Samobójców: The Suicide Squad były naprawdę bardzo dobre, to Warner Bros. Pictures zaliczył fatalną kampanię marketingową, która w zasadzie koncentrowała się na nazwisku Jamesa Gunna, twórcy powszechnie uwielbianych Strażników Galaktyki. Nie jest jednak jasne, jak bardzo owe nazwisko oddziałuje na ludzi nie będących aż tak wielkimi fanami komiksowych ekranizacji.

Pomimo COVID-19 oraz debiutu na platformie HBO Max, wynik Legion Samobójców: The Suicide Squad trzeba uznać za porażkę.

