Jedną z takich rozmów Stephen Lang odbył z przedstawicielem portalu Collider. Panowie w dużej mierze rozmawiali na temat sequelu Nie oddychaj, jednak pod koniec rozmowy tematem dyskusji stała się franczyza "Avatar" oraz jej finałowa odsłona. Swego czasu James Cameron zapowiedział, że Stephen Lang będzie złoczyńcą w każdej części cyklu. Co na temat filmu Avatar 5 miał do powiedzenia aktor?

Kiedy skończyłem ostatni scenariusz, płakałem. Pomyślałem, że to było takie piękne. Ostatni scenariusz opowiada świetną, wspaniałą historię, oryginalną, piękną, piękną historię, a ja byłem nią niesamowicie poruszony. Mam nadzieję, ufam i wierzę, że publiczność też będzie, ponieważ jedną z rzeczy, które Cameron robi naprawdę dobrze, jest przeniesienie stron scenariusza na język filmu. Wiesz co mam na myśli? Ty to naprawdę to widzisz. Dostajesz to co przeczytałeś, a nawet więcej.