Katarzyna Wielka dalej toczy walkę o tron - zwiastun 2. sezonu serialu ''Wielka'' 0

Na platformę Hulu zmierza drugi sezon udanego serialu Wielka, który w satyryczny sposób ukazuje młodość Katarzyny Wielkiej. W rolach głównych występują Elle Fanning i Nicholas Hoult. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun nowej serii, z którym zapoznać możecie się w dalszej części tego artykułu.

fragment plakatu promującego serial ''Wielka''

W drugiej serii będziemy świadkami przygotowywania się Katarzyny do macierzyństwa. Kobieta oprócz tego dalej prowadzi chaotyczną walkę o tron ze swoim mężem – carem Piotrem. Poznamy także czarującą i niezwykle towarzyską matkę Katarzyny – Joannę, w którą wciela się Gillian Anderson.

Serial Wielka pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna Wielka od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Produkcja wykorzystuje tylko wybrane i nieliczne fakty historyczne. Jest to przede wszystkim fikcyjna i satyryczna opowieść o młodej romantycznej dziewczynie, która przybyła do Rosji, aby wejść w zaaranżowane małżeństwo z carem Piotrem. Mając nadzieję na znalezienie miłości i szczęścia, w ich miejsce odkrywa raczej niebezpieczny, zdeprawowany i zacofany świat, który postanawia zmienić. Jedyne, co musi zrobić, to zabić męża, pokonać kościół, pokrzyżować plany wojsku i przeciągnąć sądy na swoją stronę.

Wielka to nowoczesna opowieść o przeszłości – przedstawia wiele ról, które Katarzyna odgrywała przez całe swoje życie jako kochanka, nauczycielka, władczyni, przyjaciółka i wojowniczka.

Premiera nowych epizodów serialu Wielka już 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: ComingSoon