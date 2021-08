"Nie czas umierać" musi zarobić ponad 900 mln dolarów, aby wyjść na "zero" 0

Koszty związane z produkcją i brakiem kinowej premiery Nie czas umierać cały czas rosną. Już teraz uważa się, że film, aby wyjść na "zero" będzie musiał zarobić w kinach ponad 900 mln dolarów.

Daniel Craig - "Nie czas umierać"

Nie czas umierać będzie najdroższym filmem w historii franczyzy o Agencie 007. Z informacji, które zostały po raz ostatni publicznie zgłoszone do Companies House wynikało, że koszt produkcji filmu wzrósł ze 199,5 mln funtów do 214 mln. Dzisiaj budżet ma już wynosić 226 mln funtów, co w przeliczeniu na dolary amerykańskie daje nam około 313 mln. Taki stan rzeczy spowodowany jest ciągłym przekładaniem daty premiery oraz naliczaniem odsetek.

A warto również wspomnieć, że do kosztów związanych z produkcją należy dodać te związane z marketingiem. Nawet jeśli będą one na najniższym poziomie (co jest raczej wątpliwe przy filmie o Jamesie Bondzie), to budżet całkowity może dojść nawet do 464 milionów dolarów.

Tym samym, aby film wyszedł na tak zwane "zero", będzie musiał zarobić, co najmniej 928 milionów dolarów na całym świecie. Niepokojąca wiadomość dla producentów Nie czas umierać jest taka, że w czasach pandemii koronawirusa, żadnemu filmowi nie udało się zbliżyć do takiego wyniku. Dla przykładu Szybcy i Wściekli 9 od czerwca zarobili globalnie 642 mln dolarów.

Nie czas umierać trafi do kin w październiku i raczej wątpliwe, aby udało mu się zarobić na dzisiaj tak wielkie pieniądze. Nawet, jeśli jakimś cudem będzie to największy hit pandemii i przyniesie on zyski, to wiele wskazuje na to, że będzie najmniej udanym filmem o Jamesie Bondzie pod względem zwrotu z inwestycji.

