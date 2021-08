Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Octopus Film Festival 2021 - Znamy zwycięzcę Konkursu Głównego 4. edycji festiwalu! 0

4. edycja Octopus Film Festival już za nami! Przez 6 sierpniowych dni Gdańsk zamienił się w stolicę kina gatunkowego, a widzowie mogli oglądać nie tylko najbardziej dzikie i nieokrzesane tytuły minionego roku, ale też kultowe klasyki, zarówno na pokazach kinowych, jak i w plenerze.

Ale miazga!

Na festiwalu pokazano blisko 50 tytułów, m.in. „Łowcę androidów” u stóp Elektrociepłowni Gdańsk; Nagi instynkt czytany na żywo przez Katarzynę Figurę – posiadaczkę najbardziej zmysłowego głosu w Polsce, Moon w specjalnie zbudowanym namiocie sferycznym, gdzie widzowie mogli poczuć się jak na księżycu, czy Pi Darrena Aronofsky'ego w Plenum wśród specjalnie przygotowanych projekcji multimedialnych i wizualiów.

W tym roku po raz drugi w czteroletniej historii festiwalu publiczność pełniła rolę Jury w Konkursie Głównym. Oddano blisko 3000 głosów i wyłoniono zwycięzcę, który uwiódł widzów bezpretensjonalnością, świetną realizacją i twórczymi nawiązaniami do klasyki horroru. Wśród 12 tytułów zwyciężył australijsko-amerykański film Ale miazga! w reżyserii Alister Grierson, czyli krwawa czarna komedia z wątkami kanibalistycznymi, której nie powstydziłby się Tobe Hooper.

Bohater filmu Rex (Ben O’Toole) nie ma w życiu szczęścia. Gdy staje się świadkiem napadu na bank, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Pech chce jednak, że znacznie przekracza granice obrony koniecznej i trafia na kilka lat do więzienia. Po wyjściu postanawia wyjechać do Finlandii, by odpocząć trochę od statusu narodowego (anty)bohatera. Trafia jednak w łapska rodziny popapranych kanibali, którzy okazują się o wiele gorsi od kolegów z więzienia.

Opis fabuły Ale miazgi! brzmi jak skrót pulpowego horroru przygotowanego z myślą o podłej platformie streamingowej, ale to w istocie doceniona przez krytyków (91% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes!), pomysłowa gatunkowa mieszanka, w której horror hołdujący Teksańskiej masakrze piłą mechaniczną idzie pod rękę z czarną jak smoła komedią.

Drugie i trzecią pozycję na octopusowym podium konkursowym zdobyły odpowiednio: Mandibles, czyli urokliwa opowieść o dwójce życiowych przegrywów, którzy przez przypadek odnajdują muchę wielkości psa oraz Psycho Goreman, czyli najntisowa z ducha opowieść o wielkim potworze i małej dziewczynce.

Źrodło: Velvet Spoon