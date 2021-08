Johnny Depp zostanie nagrodzony na dwóch europejskich festiwalach - na organizatorów spadła krytyka! 0

Wygląda na to, że pomimo ostatniego zwycięstwa Johnny’ego Deppa w sądowej batalii z Amber Heard, jego imię nie do końca zostało oczyszczone. W mediach pojawiły się zastrzeżenia odnośnie uhonorowania aktora na festiwalu filmowym w San Sebastian.

Johnny Depp - "Minamata"

Organizatorzy San Sebastian Film Festival ogłosili, że w tym roku Johnny Depp zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości. Ta informacja nie spodobała się przedstawicielkom Spain’s Association of Female Filmmakers, które uważają, że nie jest godne nagradzać człowieka oskarżonego o znęcanie się nad kobietą.

To bardzo źle świadczy o festiwalu oraz kierownictwie, które przekazuje społeczeństwu okropne przesłanie: "Nie ma znaczenia, czy jesteś sprawcą, jeśli jesteś dobrym aktorem".

powiedziała Cristina Andreu, pani prezes stowarzyszenia

Warto odnotować, że San Sebastian Film Festival nie będzie jedynym europejskim festiwalem, który nagrodzi Deppa. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, który postanowił wesprzeć aktora w walce o sprawiedliwość i odda mu hołd "za znaczący wkład w kino". W trakcie czeskiej imprezy, która odbędzie się w dniach 20-28 sierpnia, zaprezentowane zostaną dwie produkcje, w których pojawia się aktor.

Pierwszą z nich będzie film dokumentalny Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan o frontmanie zespołu The Pogues, którego Johnny Depp jest producentem oraz film Minamata, biografia wojennego fotografa W. Eugene’a Smitha, który podróżuje do Japonii, aby udokumentować niszczycielskie skutki zatrucia rtęcią w społecznościach przybrzeżnych. Depp wciela się oczywiście w rolę główną.

Źrodło: The Hollywood Reporter