Satyryczna komedia HBO ''Biały Lotos'' z odnowieniem na 2. sezon

Serial HBO Biały Lotos mający być mini serialem, a więc z założenia mieć jeden zamknięty sezon, otrzymał właśnie odnowienie na kontynuację. Postanowiono zrobić z niego antologię.

fragment plakatu promującego serial ''Biały Lotos''

Produkcja, która zadebiutowała zaledwie miesiąc temu bardzo dobrze się przyjęła notując wzrost oglądalności z odcinka na odcinek. Otrzymała również wiele pozytywnych recenzji i stała się tematem rozmów wielu konwersacji w mediach społecznościowych.

Drugi sezon rozgrywać ma się w również w tytułowym hotelu, ale innym. Nie będzie on mieścił się na Hawajach. Poznamy także zupełnie nową grupę wczasowiczów.

Biały Lotos to komediowy serial będący satyrą społeczną. Serial ukazał nam losy różnych hotelowych gości w trakcie ich tygodniowych wakacji w ekskluzywnym hotelu na hawajskiej wyspie. Wraz z mijaniem kolejnych dni okazuje się, iż miejsce to ma swoje mroczne strony. Przejawiają się one również u wiecznie uśmiechniętych pracowników hotelu, jak i u samych jego gości. Na skutek różnych wydarzeń bohaterowie przeżyją zupełnie nowe emocje, które być może już na zawsze zmienią ich pogląd na życie.

Pomysłodawcą, reżyserem i scenarzystą serialu jest Mike White. Pierwszy sezon składa się z sześciu odcinków. Premiera finałowego 16 sierpnia na HBO GO.

Źrodło: Dark Horizons