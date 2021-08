Judith Light z kluczową rolą w komediowym horrorze od Starz 0

Stacja Starz pracuje nad serialem 'Shining Vale', który połączy dwa gatunki – komedię i horror. Obecnie projekt ten jest jeszcze na etapie kompletowania swojej obsady. Najnowszym nabytkiem jest aktorka Judith Light, która odegra w produkcji kluczową rolę.

na zdjęciu Judith Light, serial ''Wybory Paytona Hobarta''

Judith Light wcieli się w Joan, matkę głównej bohaterki – Pat. Kobieta ta od dawna zmaga się z chorobą psychiczną, za którą obwinia swoją córkę. Joan jest próżna, bardzo krytyczna w stosunku do świata i swojej córki oraz niesamowicie roszczeniowa. Pat swoje problemy w dorosłym życiu zawdzięcza głównie jej, a jej głównym celem jest niestanie się taką samą jak matka. Tyle, że obecnie jest na najlepszej drodze ku temu.

Shining Vale opowie o dysfunkcyjnej rodzinie, która przenosi się z miasta do małego miasteczka na przedmieściach Connecticut. Wprowadzają się oni do domu, w którym straszy, bowiem niegdyś doszło w nim do wielkiej tragedii. Nadnaturalnych domowników widzi tylko Pat – w tej roli Courteney Cox, która przekonana jest, że albo została opętana albo popadła w ciężką depresję. Objawy jednego i drugiego okazują się być takie same.

Jej męża Terry’ego sportretuje Greg Kinnear. To słodki, wrażliwy mężczyzna w sile wieku, który do tej pory uważał swoje małżeństwo za idealne, aż do momentu odkrycia zdrady. Jednak jako urodzony optymista stara się wszystko naprawić i za wszelką cenę utrzymać swoje rozpadające się małżeństwo.

Pat odkrywa, iż dom zamieszkuje jej alter ego Rosemary. To jej druga osobowość bądź demon, który próbuje przejąć nad nią kontrolę.

Nastoletnie dzieci Pat i Terry’ego portretują Gus Birney i Dylan Gage. Autorem scenariusza i producentem wykonawczym serii jest Jeff Astrof, który opiera się na swoim własnym opowiadaniu, którego jest współautorem wraz z Sharon Horgan.

Źrodło: deadline