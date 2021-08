Clancy Brown dołącza do obsady czwartego "Johna Wicka" 0

Lionsgate zakontraktowało kolejnego aktora do obsady filmu John Wick 4. Na ekranie zobaczymy niezwykle charakterystycznego aktora, który nie raz i nie dwa zachwycał swoim talentem na drugim planie.

Clancy Brown - "Chicago P.D."

Clancy Brown to najnowsze nazwisko, które dołączyło do obsady aktorskiej czwartej odsłony serii "John Wick". Brown wystąpi w filmie u boku takich gwiazd, jak Keanu Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick i Ian McShane. Na ten moment obsada prezentuje się, więc bardzo fajnie i z pewnością docenią ją fani kina azjatyckiego.

Reżyser filmu, Chad Stahelski tak skomentował angaż Browna:

Jestem fanem Clancy’ego Browna odkąd tylko pamiętam. Mieć go przy tym projekcie to prawdziwy zaszczyt. To idealny angaż do uniwersum Johna Wicka.

Shay Hatten i Michael Finch napisali scenariusz nowego filmu popularnego cyklu.

Jeśli chodzi o samego Clancy’ego Browna, to jest to kolejny głośny projekt, do którego dołączył. Już za kilka miesięcy fani serialu Dexter będą mogli obejrzeć go w roli złoczyńcy w 9. sezonu kultowej produkcji stacji Showtime.

Premiera filmu John Wick 4 zaplanowana została na 27 maja 2022 roku.

Źrodło: Deadline