Karolak kucharzem w zapowiedzi nowego serialu Polsatu "Kuchnia" 0

Kuchnia to kolejna komediowa propozycja stacji Polsat, która dostarczy widzom porcję humoru, jakiej dawno nie było w polskiej telewizji. Scenariusz obfitujący w zabawne dialogi, aromaty francuskiej kuchni, a w rolach głównych Tomasz Karolak, Maria Dębska, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Eryk Lubos oraz Patryk Cebulski. Zobaczcie pierwsze fragmenty.

screen ze zwiastuna serialu Polsatu "Kuchnia"

Serial opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji specjalizującej się w kuchni francuskiej. Młody bohater serialu, początkujący kucharz Maks, to mistrz wpadek. W tę postać wciela się Patryk Cebulski, znany z innej komediowej produkcji stacji, Kowalscy kontra Kowalscy. Nowa praca stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Już pierwszego dnia musi zbudować relację z ekipą genialnego, ale aroganckiego i wybuchowego szefa kuchni (Tomasz Karolak). A to dopiero początek jego zabawnych perypetii.

Będziemy odkrywać całą gamę wad, zalet, marzeń, aspiracji i słabości bohaterów serialu. Te emocje i pasję przeniosą na ekran m.in. Maria Dębska w roli pięknej pani manager, Eryk Lubos jako charyzmatyczny właściciel oraz Marta Żmuda-Trzebiatowska, czyli właścicielka konkurencyjnej restauracji. Nie mniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem. Mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje oraz snują intrygi, które czasem doprowadzają do komicznych katastrof.

Na czele serialowej kuchni stoi Okił Khamidov, który odpowiada za reżyserię oraz scenariusz. Producentem wykonawczym serialu jest Tako Media.

Źrodło: polsat