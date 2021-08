Zwiastun serialu ''Clickbait'' - produkcji, która w dosadny sposób pokaże ciemną stronę internetu i jego użytkowników 0

Czy dobrze znasz swoich najbliższych i wiesz jakie życie prowadzą oni w sieci? Limitowany serial Netflixa Clickbait ukaże nam odpowiedzi na to pytanie, a głównym bohaterem zostanie jeden uprowadzony mężczyzna.

fragment plakatu promującego serial ''Clickbait''

Platforma na niecałe dwa tygodnie przed premierą opublikowała pełną zapowiedź serialu Clickbait. Widzimy na niej porwanego mężczyznę, który przed kamerami musi przyznać się do czegoś strasznego. Nie wiadomo czy naprawdę się tego dopuścił czy też nie. Mamy także spojrzenie na rodzinę uprowadzonego, która ściga się z czasem, aby znaleźć sposób na uratowanie mężczyzny.

Fabułę serialu poznamy z punktu widzenia różnych osób. Główny bohater to Nick Brewer, kochany ojciec, mąż i brat, który z dnia na dzień znika bez śladu. Niedługo po tym wydarzeniu w sieci pojawia się viralowy filmik z Nickiem w roli głównej. Pobity mężczyzna trzyma kartkę z napisem: Znęcam się nad kobietami. Przy 5 milionach wyświetleń umrę. Czy tekst ten to groźba, żart, a może wyzwanie? Siostra Nicka wraz z jego żoną starają się oszukać czas i odnaleźć mężczyznę przed uzyskaniem 5 mln wyświetleń, to jednak czego dowiedzą się w trakcie poszukiwań całkowicie je zaskoczy. Nie znały one bowiem ciemnej strony Nicka.

Clickbait promowany jest jako fascynujący thriller, w którym najwyższą stawką jest życie. Twórcy chcą ukazać nam w jaki sposób internet wpływa na nas i na nasze impulsy, które nieświadomie nawet pobudzane są przez media społecznościowe. Zobaczymy jak wielka różnica tkwi pomiędzy życiem realnym, a tym jakie kreujemy w internecie.

W rolach głównych występują Adrian Grenier, Zoe Kazan i Betty Gabriel. Oprócz nich w obsadzie są także Phoenix Raei, Abraham Lim, Jessie Collins, Ian Meadows oraz Cameron Engels. Za serial odpowiadają Tony Ayres i Christian White.

Premiera tego ośmioodcinkowego serialu już 25 sierpnia 2021 roku.

Źrodło: Netflix