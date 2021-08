Chloe Bennet rezygnuje z roli Bójki w aktorskim serialu o Atomówkach 0

Chloe Bennet, która w aktorskim serialu o Atomówkach wcielić miała się w postać Bójki, zrezygnowała z roli. Powodem jest znaczne opóźnienie produkcji, co spowodowało konflikty w jej harmonogramie.

na zdjęciu Chloe Bennet, serial ''Agenci T.A.R.C.Z.Y.''

Jak widać chybiona wersja odcinka pilotażowego to nie jedyny problem tego projektu The CW. Odejście jednej z głównych aktorek z pewnością znowu opóźni produkcję. Dopiero jesienią mają rozpocząć się castingi, które wyłonią następczynię Bennet.

W pierwszej połowie tego roku odbyły się zdjęcia do pilota serialu. Jego scenariusz nie spodobał się jednak włodarzom stacji i cały proces produkcyjny rozpocznie się od nowa. Scenarzyści aktualnie są w trakcie poprawiania scenariuszy. Co z tego wyniknie i kiedy, nie wiadomo.

Jak na razie dalej na pokładzie jest Dove Cameron, która wcieli się w Bajkę i Yana Perrault jako Brawurka. Inni członkowie obsady to Donald Faison jako Profesor Atomus, Nicholas Podany jako Mojo Jojo i Robyn Lively jako Sara Bellum.

Serial (o ile powstanie) będzie kontynuacją animacji, w której to Atomówki uczęszczały do przedszkola. Teraz poznamy je jako dwudziestoletnie kobiety, które nie radzą sobie z poczuciem utraty dzieciństwa, które spędziły na rzecz walki z przestępczością. Czy jednak kiedy świat zacznie potrzebować ich na nowo i to bardziej niż kiedykolwiek, będą w stanie zjednoczyć się i pokonać siły zła?

Źrodło: variety