Śledztwo i afera kryminalna w tle na zwiastunie komedii "Tajemnice Saint-Tropez" 0

Lekka francuska komedia ze śledztwem i aferą kryminalną w roli głównej. Zapraszamy do obejrzenia zwiastuna komedii Tajemnice Saint-Tropez w reżyserii Nicolasa Benamou, twórcy międzynarodowego hitu Wszystko zostanie w rodzinie.

fragment plakatu filmu "Tajemnice Saint-Tropez"

W głównych rolach wystąpią m.in. Benoîta Poelvoorde oraz – znanych z kultowych ról Asterixa i Obelixa – Christiana Claviera i nominowanego do Oscara Gérarda Depardieu! To właśnie oni przeniosą nas w malownicze plenery Lazurowego Wybrzeża i w cudownie beztroskie dni bywalców regionu, których spokój zaburzy prywatny detektyw, w wolnych chwilach psujący wszystko, co się da! Iskrząca dowcipem opowieść, która zachwyci każdego miłośnika Różowej Pantery oraz nieśmiertelnego cyklu przygód Żandarma, w którego brawurowo wcielał się Louis de Funès – w kinach już 3 września!

Każdego lata luksusowa rezydencja miliardera Tranchanta i jego żony Eliane gromadzi najznamienitszych gości z całego kraju. Jednak tym razem w nadmorskiej willi pełnej gwiazd i rekinów biznesu nic nie idzie tak, jak powinno. Najpierw tajemniczy wypadek samochodowy, a potem groźby szantażysty – wszystko to sprawia, że Tranchant wraz z małżonką postanawiają wynająć prywatnego detektywa. Niestety trwa sezon urlopowy i do dyspozycji pary pozostaje wyłącznie arogancki i skrajnie niekompetentny Boullin, który, by złapać przestępcę i rozwiązać zagadkę, postanawia podszywać się pod nowo zatrudnionego lokaja bogaczy. Plan detektywa wydaje się doskonały, jednak wkrótce zamieni on wakacje celebrytów w piekło i wywołała chaos, jakiego Saint-Tropez dotąd nie widziało.

